Фото: петербуржцы помогли бездомному с ампутированными стопами

Бездомного зовут Алексей Риммович. Весь 2019 год он жил на Суворовском проспекте. Из-за сахарного диабета ему ампутировали стопы. После операции он остался лежать у городской больницы № 14.

Когда фотографии с ним разошлись по пабликам во «ВКонтакте», нашлись несколько неравнодушных петербуржцев, которые решили помочь. Алексей попросил подвезти на Суворовский проспект, откуда его забрали друзья.

От помощи в поиске ночлега мужчина отказался и поблагодарил за помощь. Также Алексею подарили телефон для связи и нашли для него инвалидную коляску.

Фото: vk.com/spb_today