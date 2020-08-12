За сутки мошенники украли у пенсионеров Ленобласти более 1,3 млн рублей

Лжебанкиры продолжают обманывать пожилых людей, на этот раз на удочку мошенников попались пенсионерки из Кингисеппского, Гатчинского и Киришского районов.

Так, двум пенсионеркам позвонили якобы сотрудники “Сбербанка”, которые сообщили, что с их банковских счетов кто-то пытается снять средства. Женщины выполнили инструкции злоумышленников и лишились 8 тысяч рублей и 1,3 млн рублей.

Жительнице Киришского района в соцсетях пришло сообщение от дочери с просьбой перевести 21 тысячу через приложение «Сбербанк Онлайн» и мать не отказала. Уже потом выяснилось, что страница была взломана.

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, «Сбербанк России» рекомендует: