За сутки мошенники украли у пенсионеров Ленобласти более 1,3 млн рублей

Лжебанкиры продолжают обманывать пожилых людей, на этот раз на удочку мошенников попались пенсионерки из Кингисеппского, Гатчинского и Киришского районов.
Так, двум пенсионеркам позвонили якобы сотрудники “Сбербанка”, которые сообщили, что с их банковских счетов кто-то пытается снять средства. Женщины выполнили инструкции злоумышленников и лишились 8 тысяч рублей и 1,3 млн рублей.
Жительнице Киришского района в соцсетях пришло сообщение от дочери с просьбой перевести 21 тысячу через приложение «Сбербанк Онлайн» и мать не отказала. Уже потом выяснилось, что страница была взломана.
Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, «Сбербанк России» рекомендует:
- Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.
- Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.
- Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: : ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.
- Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.