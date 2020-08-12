Видео: кассир супермаркета поджег два грузовика из-за «неправильной» парковки в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, 9 августа около 02:20 в Петербурге неизвестный поджег два грузовых автомобиля. На улице Тамбасова – ГАЗель. На проспекте Ветеранов – Isuzu.

Чтобы поджечь ГАЗель, он кинул в моторный отсек горящий мусор. А в Isuzu разбил стекло и сжег вещи, находившихся в салоне. Этот поджог попал на запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан 11 августа.

Задержанному 26 лет. Он работает кассиром супермаркета. Поджоги совершил из хулиганских соображений – ему не понравилось, как припаркованы машины. Также в ночь происшествия он находился в алкогольном опьянении.