По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 6262 человека.
Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Волосовском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+6), Сертолово (+4), поселок имени Морозова (+1), деревня Старая (+4), Юкки (+1), Стеклянный (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Семрино (+1), Мыза-Ивановка (+2).
- Киришский район: Бестоголово (+1).
- Кировский район: Назия (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).