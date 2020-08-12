Стало известно, где 12 августа зафиксированы 28 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 6262 человека.  

Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Волосовском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+6), Сертолово (+4), поселок имени Морозова (+1), деревня Старая (+4), Юкки (+1), Стеклянный (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Семрино (+1), Мыза-Ивановка (+2).
  • Киришский район: Бестоголово (+1).
  • Кировский район: Назия (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).