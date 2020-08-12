По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 6262 человека.

Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Волосовском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.