Экс-главу Мичуринского сельского поселения обвиняют в мошенничестве с землей

Бывшего главу администрации Мичуринского сельского поселения обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, будучи главой администрации в период с декабря 2014 по январь 2018 года обвиняемый незаконно присвоил со знакомым 1320 кв. метров земли в поселке Мичуринское, стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона рублей. Мошенники передавали ответственным органам заведомо ложные сведения и поддельные документы.

Расследование уголовное дела продолжается, сообщает следком Ленобласти.