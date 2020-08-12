В Петербурге хотят запретить ездить на электросамокатах по Невскому, КАД и ЗСД

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев предложил запретить движение на электросамокатах на Невском проспекте, КАД и ЗСД.

Он отметил, что власти Петербурга уже изучили опыт использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в других городах и странах. Так, в Лондоне их вовсе запретили, во Франции значительно ограничили скорость для СИМ, а в Берлине ими могут воспользоваться только взрослые с использованием специальных жилетов, пишут “Невские новости”.

“У нас мощные самокаты попадают под мопеды. И человек, который им управляет обязан иметь права. <…> Но у ГИБДД сил и средств не хватает на обычных автомобилистов, не говоря уже о самокатчиках”, — отметил депутат.

18 августа в Общественной палате России состоится заседание, на котором обсудят первые поправки Минтранса по электросамокатам.