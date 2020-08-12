В Новоселье откроется новое почтовое отделение 

Новое отделение “Почты России” до конца года откроется на улице Институтской в Новоселье.

Для жителей смогут получить полный перечень услуг почтовой связи – будут оборудованы три операционных окна. По мере завершения застройки будет открыто еще одно операционное окно. Отмечается, что жители смогут также приобрести свежую прессу, журналы, книги и товары повседневного спроса.

Ранее мы сообщали, что блогеры и почта России ко Дню рождения Ленобласти выпустили уникальные открытки с изображением символа региона – Лосилия с именинным тортом, традиционной почтовая «буханки», а также герба региона. Отправить открытки можно бесплатно до 17 августа, заполнив анкету на сайте.