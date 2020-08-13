В Санкт-Петербурге могут ввести московскую систему оплаты проезда  

Как сообщает ТАСС, в московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведут переговоры по объединению системы оплаты проезда с тремя регионами.

По данным издания, этими регионами являются Тула, Подмосковье и Санкт-Петербург. В январе 2020 года московская система удостоена гран-при международной премии Transport Ticketing Global.

Более 90% поездок в Москве совершается при помощи транспортной карты «Тройка». Ее функции также могут взять на себя брелоки, кольца, жетоны, силиконовые и кожаные браслеты.