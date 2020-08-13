Каждый шестой собственник бизнеса обращает внимание на знак зодиака при найме сотрудников

Согласно исследованиям сервиса «Работа.ру», 16% владельцев бизнеса обращают внимание на знаки зодиака при подборе сотрудников. Из hr-специалистов на данный параметр обращают внимание только 5%.

Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на знак зодиака в зависимости от позиции, на которую претендует соискатель.

Более половины (52%) собственников бизнеса считают полезной пометку о знаке зодиака в резюме соискателя на любую должность. А для 75% респондентов знак зодиака важен при найме человека на руководящую позицию.