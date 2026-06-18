Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что президент России подписал указ, расширяющий возможности поддержки ветеранов и участников специальной военной операции.

Теперь через государственный фонд «Защитники Отечества» помощь смогут получать не только вернувшиеся со службы ветераны, но и действующие военнослужащие с инвалидностью, а также участники отражения агрессии на приграничных территориях, получившие в результате этого инвалидность.

Как отметил глава региона, Ленинградская область с самого начала выстроила системное взаимодействие с фондом, который работает в формате единого окна. Такой подход уже доказал эффективность на базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. Там ветераны могут получить помощь по всем ключевым направлениям: переобучение, трудоустройство, реабилитация и высокотехнологичное протезирование.

Только с начала 2026 года в регионе прошли реабилитацию более 700 подопечных фонда. При этом свыше 84% ветеранов СВО, обратившихся за помощью в поиске работы, уже трудоустроены.

«Будем и дальше делать всё, чтобы помощь была доступной, своевременной и по-настоящему эффективной. Чтобы каждый, кто защищал Родину, чувствовал нашу поддержку. Работаем на результат», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь.