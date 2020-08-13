В Петербурге задержали пятерых полицейских за вымогательство

В Петербурге от службы отстранены пятеро сотрудников полиции, которые подозреваются в вымогательстве 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел еще 11 мая, патрульные, находясь на службе, остановили на улице Коллонтай девушку, которая якобы искала “закладку” с наркотиками. Ей пообещали не возбуждать уголовное дело за определенную сумму денег. В итоге девушка передала им свою банковскую карту, с которой они перевели себе 30 тысяч рублей, пишут “Невские новости”.

Возбуждено уголовное дело. Если вина полицейских будет доказана, то их ждет увольнение и наказание по закону, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.