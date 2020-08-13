В Киришском районе спасатели вывели из леса заблудившихся мужчину и ребенка

Почти сутки отец с сыном блуждали по лесу в Киришском районе Ленобласти.

44-летний мужчина и его 12-летний сын утром 12 августа ушли в чащу между деревней Кусино и железнодорожной станцией Ирса и не смогли найти дорогу обратно. Спасателям удалось их вывести из лесу лишь сегодня утром, 13 августа. Заблудившиеся ориентировались по гудкам паровозов, а домой их спасатели ПСО «Экстремум» возвращали по телефону.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти благополучно завершились поиски 73-летней пенсионерки, которая провела в лесу 18 дней.