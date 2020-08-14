В Тосненском районе на годовалого мальчика упал шкаф

Вчера днем, 13 августа, в приемный покой «Областной детской клинической больницы» в Петербурге доставили годовалого ребенка.

Мальчика доставили из деревни в Любанском поселении Тосненского района. Медики диагностировали у пациента перелом челюсти и рваную рану лица. По предварительным данным, на него упал обувной шкаф.

Устанавливаются обстоятельства.

Ранее похожий случай произошел в Ломоносовском районе: шкаф упал на трехлетнюю девочку, в результате чего она попала к медикам с ушибом головного мозга и переломом основания черепа.