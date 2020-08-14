Один человек погиб в аварии с грузовиком в Кировском районе

Сегодня утром, 14 августа, на 81 километре трассы «Кола» в Кировском районе произошла авария. Участниками стали три автомобиля.

По предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном грузовике по касательной столкнулся с Renault Logan под управлением женщины 1960 года рождения, в результате чего иномарка врезалась в микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате водитель легковушки погибла на месте, водитель микроавтобуса и его пассажирка 1972 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии, там также находились две собаки, одна погибла. Водитель грузовика скрылся с места ДТП, сообщает «Дорожный инспектор».