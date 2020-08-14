Бесплатную эвакуацию россиян из-за рубежа могут отменить

Сегодня безвозмездная помощь в возвращении из-за рубежа доступна гражданам в случае угрозы их жизни. В МИД России хотят пересмотреть законодательство, поскольку оценка угроз жизни затруднительна и субъективна.

В частности, ведомство может обязать россиян возмещать стоимость затрат на эвакуацию. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. Министерство предлагает гарантировать всем гражданам выезд из-за рубежа при условии возврата расходов в бюджет в течение трех месяцев — в противном случае будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством.