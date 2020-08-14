В Петербурге не спешат с открытием кинотеатров и фуд-кортов

В Петербурге не планируют в ближайшее время открывать кинотеатры и фуд-корты. В Смольном убеждены, что там всегда много людей и негде помыть руки, а также нет контроля за обработкой посуды.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, одним из ключевых параметров для снятия ограничений будет коэффициент распространения коронавируса. Сейчас этот показатель равен единице — пока улучшений нет. К тому с наступлением нового учебного года ожидается наплыв приезжих и ситуация может ухудшится. Поэтому в Смольном пока не собираются смягчать ограничения.

Напомним, в Ленобласти возобновили свою работу фуд-корты, а также во всех районах разрешено посещение кинотеатров, но с 50% заполняемостью зала.