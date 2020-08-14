Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом в России

Стоимость килограмма гречки выросла в 1,7 раза за год до 87,1 рубля. Эта крупа стала самым подорожавшим за год продуктом в России.

Рост цен объясняется ажиотажным спросом в начале года, объяснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Россияне бросились скупать продукты с длительным сроком хранения, а поставщики воспользовались этой ситуацией и подняли цены, пишет газета «Ведомости».

«Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика», — сказал заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

К октябрю, считают специалисты, цена должна значительно снизиться благодаря поставкам нового урожая. При этом упадет и спрос, ведь россияне уже закупили гречку в период коронавируса.