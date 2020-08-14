Видео: петербуржец украл у детей-инвалидов 34 тысячи рублей

В центральном пассажирском терминале аэропорта Пулково мужчина увидел коробку с деньгами, прикрыл ее своим чемоданом, после чего унес в комнату общего пользования.

Там мужчина сбил замок и забрал исключительно купюры, которые находятся в обороте в России, а всю мелочь и иностранные монетки оставил. Его добычей стали 34 тысячи рублей.

Ящик с пожертвованиями принадлежал одной из местных общественных организаций социальной помощи детям-инвалидам и взрослым, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит два года тюрьмы.