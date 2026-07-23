Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 166 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ремонт,замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 618,597,602 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
км 613-618 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, замена аккумуляторов на светофорах Т-7;
км 671 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, замена аккумуляторов на светофорах Т-7;
км 633,635 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ремонт дорожных знаков на Г-образных опорах.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине, откосах.
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 74, км 75, км 80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00,ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 61 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;
км 100-114 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода;
км 135-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка технических проходов, очистка метровой зоны;
км 141-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»
км 15-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка технических проходов, очистка метровой зоны.
А-181 «Магистральная»:
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения и покраска перильного ограждения;
км 33 + транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин и ликвидация деформаций а\б покрытия;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска мостов;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
транспортная развязка км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;
км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 140-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 138-139 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, , скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную
км 78-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора;
км 9-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине, откосах.
км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов.
км 57-99-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине, откосах.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 43-44 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, устранение деформации барьерного ограждения.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 140-112-140 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт.
км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине, откосах, в полосе отвода.
км 145 Тр. Развязка ограничение скорости движения с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета от бордюрного камня.
км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, нанесение дорожной разметки.