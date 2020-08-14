Все школы Ленобласти переходят на цифровые сервисы

С 1 сентября все учителя, школьники и их родители смогут использовать электронные журналы и дневники в Ленобласти.

Готовность образовательных учреждений к применению единых для региона цифровых сервисов уже составляет 97%, что значит огромный массив первичных данных по школам уже передан в защищенный контур образовательной системы. В этом году к единой образовательной цифровой системе планируется подключить организации дополнительного и профобразования, детские сады.

Ранее мы сообщали, что в Минпросвещения готовятся к открытию школ и торжественным линейкам 1 сентября. При этом, как сообщил глава областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, новый учебный год в школах начнется в обычном очном режиме: будут организованы торжественные линейки, дети будут учиться очно.