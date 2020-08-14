Предвыборная агитация кандидатов в губернаторы Ленобласти стартует 15 августа

Завтра, 15 августа, кандидаты на выборах губернатора Ленинградской области могут начинать предвыборную агитацию в СМИ.

Жеребьевка по распределению эфирного времени проведена Леноблизбиркомом с 11 по 13 августа. В список СМИ, которые будут бесплатно предоставлять эфирное время и печатную площадь для агитации, входят 25 телеканалов (в том числе ЛенТВ24), 32 периодических печатных издания (в том числе газета «Вести»).

При этом редакции печатных изданий не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату путем изменения тиража и периодичности выхода издания. Каждая из редакций еженедельно должна предоставить не менее 5% от общего объема печатной площади. Они не должны сопровождаться редакционными комментариями, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим зарегистрированным кандидатом.

Партия, выдвинувшая кандидата, должна до 2 сентября опубликовать предвыборную программу не менее чем в одном региональном государственном печатном издании и разместить ее в интернете.

Эфирное время предоставляется всем кандидатам на равных условиях, оно должно приходиться на период наибольшей активности аудитории. При этом они не могут пользоваться эфирным временем с призывами голосовать против других кандидатов и описанием возможных негативных последствий в случае избрания того или иного кандидата.