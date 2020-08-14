Александр Дрозденко: Власти нужно быть в постоянном контакте с молодежью

Сегодня, 14 августа, в традиционный “День регионов” губернатор Ленобласти пообщался с участниками молодежного форума “Ладога”.

Молодые активисты обсудили с Александром Дрозденко перспективы развития спорта, социальной сферы и многие другие вопросы. Глава региона подчеркнул важность диалога с молодым поколением и построения здорового общества.

“Власти нужно быть в постоянном контакте с молодежью, ведь вы — будущее нашей страны”, — сказал он.

Напомним, 12-й молодежный форум “Ладога” в этом году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев.