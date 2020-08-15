Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 15 августа

Согласно данным оперативного штаба на 15 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 27 человек.

Всего в регионе зафиксировано 6345 зараженных, при этом полностью выздоровели 4313 человек (68%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Волосовский район

Курковицы (+1);

Зимитицы (+1);

Волховский район

СНТ «Родина» (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+1);

Кудрово (+2);

пгт. им. Морозова (+1);

Романовка (+1);

Бугры (+1);

Выборгский район

Выборг (+2);

Глебычево (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+2);

Вырица (+4);

Коммунар (+1);

Новый Учхоз (+2);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

Леднево (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+3).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.