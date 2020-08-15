Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 15 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 15 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 27 человек.

Всего в регионе зафиксировано 6345 зараженных, при этом полностью выздоровели 4313 человек (68%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Волосовский район

  • Курковицы (+1);
  • Зимитицы (+1);

Волховский район

  • СНТ «Родина» (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+1);
  • Кудрово (+2);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Романовка (+1);
  • Бугры (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Глебычево (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+2);
  • Вырица (+4);
  • Коммунар (+1);
  • Новый Учхоз (+2);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • Леднево (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+3).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.