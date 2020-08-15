Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 15 августа

Согласно данным оперативного штаба на 15 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 27 человек.
Всего в регионе зафиксировано 6345 зараженных, при этом полностью выздоровели 4313 человек (68%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.
Волосовский район
- Курковицы (+1);
- Зимитицы (+1);
Волховский район
- СНТ «Родина» (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+1);
- Кудрово (+2);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Романовка (+1);
- Бугры (+1);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Глебычево (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+2);
- Вырица (+4);
- Коммунар (+1);
- Новый Учхоз (+2);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- Леднево (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+3).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.