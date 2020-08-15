Видео: в Петербурге водитель BMW протащил сотрудника ДПС почти километр по асфальту

Накануне в Санкт-Петербурге правоохранители остановили BMW с поддельными номерами. Во время проверки документов знакомый водителя взял управление на себя и завел автомобиль.

Сотрудник ДПС попытался помешать злоумышленнику, схватившись за дверь автомобиля. В итоге водитель протащил правоохранителя почти километр по асфальту, зажав руку стеклом.

Позже мужчина бросил иномарку на улице Степана Разина и отлучился в неизвестном направлении, а когда пришел, его уже ждали полицейские, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее судимый за убийство. Изначальный водитель иномарки, помимо этого преступления, судим за за торговлю наркотиками. Предварительно, оба были в момент преступления в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший — 38-летний лейтенант — выжил.