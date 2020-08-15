Александр Дрозденко осмотрел благоустроенные площадки в Сланцах

Сегодня, 15 августа, Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки осмотрел две площадки в Сланцах, где идут работы по благоустройству. В прошлом году в обсуждениях проектов благоустройства приняли более 30 тыс. человек.

Одна из площадок находится около здания ЗАГС, напротив которого установлены ландо для новобрачных и фигура в виде сердца, которое бьется, когда у него фотографируются брачующиеся, женатые или холостые. Сегодня там состоялось первое бракосочетание.

Второй объект — двор на ул. Маяковского, д. 2. Здесь сделают пешеходную зону, детскую площадку с безопасным покрытием. Выполнено 60% от запланированных работ.

Всего в 2020 году в Сланцевском районе реализуются четыре проекта благоустройства, общая сумма которых составила более 45 млн рублей.

В частности, будет благоустроена общественная территория «Лучки» перед районным ЗАГС. Проект предполагает озеленение, пешеходные зоны, освещение — работы выполнены на 90% .