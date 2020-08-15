Биолог Павел Глазков снял новый сюжет про красноухих черепах

Петербургский блогер Павел Глазков, ведущий канала «Каждой твари по паре», рассказал о проблеме, пришедшей из Китая и США — о красноухих черепахах в честь международного Дня бездомных животных.

«В Европе торговля этими животными уже давно запрещена, но в США и Китае их продолжают массово разводить и продавать за копейки по всему миру. Большинство цивилизованных зоомагазинов в нашей стране уже перестали торговать красноухими черепахами, но, тем не менее, их можно приобрести на любом птичьем рынке, а в курортных городах Крыма, Анапе, Сочи ими торгуют как мороженым – на каждом перекрёстке», — сообщил биолог.

Он отмечает, что черепаха растет и со временем превращается в «чемодан» до 30 сантиметров в диаметре, которому требуется огромный акватеррариум объёмом не менее 200 литров, в котором должна быть обязательно и вода, и суша.

«Ко всему прочему красноухая черепаха настоящий хищник. Листья салата она, возможно, и пожует для приличия, но без рыбы и мяса в её рационе точно не обойтись. Кроме того, это южный вид — и для содержания ее обязательно потребуется подогрев воды, постоянный ультрафиолетовый свет и ежедневная (!) очистка воды в террариуме», — сообщил Павел Глазков.

Он призывает хозяев быть ответственными при покупке любых домашних животных и не поддаваться на уговоры детей взять домой кого-нибудь маленького и миленького, не выяснив, с чем придется столкнуться.