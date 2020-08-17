Петербург оказался в числе лидеров по доступности бензина

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов, жители которых могут купить на свою зарплату больше всего литров бензина марки АИ-92.

Самый доступный бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе — его жители могут купить на среднюю зарплату 2 160 литров бензина марки АИ-92 по цене в 41,7 руб. за литр. Следом идут Москва — 1939 литров по цене 43,1 руб. и Чукотка – 1727 литров при цене 56 рублей. Петербург занял девятое место данного рейтинга — 1302 литра бензина по цене 43,51 рубль за литр.

В антирейтинг вошли Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.