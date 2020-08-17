В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей

Более серьезные штрафы и лишение прав до пяти лет предложил ввести руководитель общественного движения “За безопасность” Дмитрий Курдесов. Соответствующее предложение направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Общественники предложили штрафовать на 60 тысяч рублей и отбирать права от двух до трех лет у тех, кто в пьяном состоянии управляет автомобилей и перевозит взрослого пассажира. Если же пассажир оказался несовершеннолетним — штраф 90 тыс. рублей с лишением прав на срок от трех до пяти лет.

Сейчас пьяным водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до двух лет.