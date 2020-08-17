Фото: полиция со стрельбой задержала пьяного водителя в Петербурге

Водитель иномарки повел себя подозрительно 17 августа в 03:10 на углу Московского проспекта и Благодатной улицы в Петербурге. Увидев полицию, он увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД организовали преследование. На требования остановиться водитель не отреагировал. Тогда полицейский несколько раз выстрелил в воздух и по колесам автомобиля.

Беглеца остановили на третьем километре ЗСД. За рулем оказался 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен водительских прав.

Фото: t.me/nevnov