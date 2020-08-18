Теперь владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов и магистральных тягачей, перешедших на газ, получат компенсацию до двухсот тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, соответствующее постановление уже подписано. При этом для физических лиц и малого бизнеса максимальный размер субсидии может быть увеличен в два раза.

«Владелец транспортного средства обращается в авторизированный сервисный центр, которому регион впоследствии компенсирует часть стоимости установки оборудования. К концу августа закончится отбор центров , их список будет официально опубликован», — пояснил исполняющий обязанности начальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском районах.