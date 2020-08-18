Теперь владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов и магистральных тягачей, перешедших на газ, получат компенсацию до двухсот тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, соответствующее постановление уже подписано. При этом для физических лиц и малого бизнеса максимальный размер субсидии может быть увеличен в два раза.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.
Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском районах.