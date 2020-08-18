С начала 2020 года тарифы на сотовую связь подорожали на 3,5%

Как сообщают «Известия», сотовые операторы испытывают непреодолимое желание переводить пользователей на более дорогие тарифы. И не отказывают себе в этом.

Уже сейчас повышается стоимость архивных, любимых многими пользователями тарифов. В обмен операторы предлагают новые. С большим количеством опций и услуг, но, конечно, более дорогие.

Таким образом сотовые операторы пытаются компенсировать собственные выпадающие доходы. По данным ФАС, в среднем услуги связи с начала 2020 года подорожали на 3,5% за счет пересмотра стоимости в сторону увеличения.