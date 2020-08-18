В администрации Ленобласти стартовал конкурс для выпускников вузов с последующим трудоустройством

В Ленобласти проходит X юбилейный конкурс среди студентов, у победителей которого есть все шансы попасть на работу в региональную администрацию

Как рассказала начальник управления государственной службы и кадров Ленобласти Алевтина Симакова за минувшие годы через студенческие конкурсы прошли 275 человек: 177 — включены в кадровый резерв, 96 — трудоустроены в органы исполнительной власти и подведомственные учреждения. При этом более 50 человек уже получили повышение.

«Лучший результат на сегодня – это заместитель начальника управления. Особо подчеркну, что наша практика была отмечена на конкурсе Министерства труда», ─ подчеркнула Алевтина Симакова.

Конкурс проводится уже десятый год подряд, его основная цель — отбор молодых, перспективных специалистов для работы в органах исполнительной власти 47 региона.