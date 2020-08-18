Подробности: дагестанец ударил петербуржца ножом за замечание, напав со спины

Как сообщал ivbg.ru, петербуржец получил удар ножом в ответ на замечание дагестанцам. Задержаны нетрезвые 20-летний Ислам и 21-летний Арсен. Стали известны подробности происшествия.

Конфликт произошел в ночь на 17 августа на Дворцовой набережной. На встречу с товарищами 28-летним Александр прибыл вместе с девушкой. Возле автомобиля его друзей произошел конфликт между дагестанцам и русскими.

Александр сказал им: «Ребята, можно не у машины, машина пострадает, обидно будет». Один из дагестанцев стал проявлять агрессию, а другой сзади ударил ножом в ногу. Александр упал на землю, его стали добивать ногами.