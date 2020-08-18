Трейл забег пройдет по трем экотропам Ленобласти в сентябре. Регистрация уже открыта

Забег пройдет по живописнейшим местам Ленобласти. Принять участие в нем могут все желающие

2 сентября в 10:00 для зарегистрировавшихся на форум «Энергия возможностей» предпринимателей и всех желающих состоится забег по 3 экотропам Ленобласти: Колтушские и Токсовские высоты и гряда Вярямянселькя. Зарегистрироваться на одном из маршрутов можно, пройдя по ссылке.

Вам будет интересно Началась регистрация на главный бизнес форум Ленобласти «Энергия возможностей» Форум в этом году пройдет в онлайн-формате, однако не станет от этого менее масштабным и значимым. Организаторы обещают массу новых... 17.08.2020 199

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