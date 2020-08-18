Трейл забег пройдет по трем экотропам Ленобласти в сентябре. Регистрация уже открыта

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Забег пройдет по живописнейшим местам Ленобласти. Принять участие в нем могут все желающие

Фото: 813.ru

2 сентября в 10:00 для зарегистрировавшихся на форум «Энергия возможностей» предпринимателей и всех желающих состоится забег по 3 экотропам Ленобласти: Колтушские и Токсовские высоты и гряда Вярямянселькя. Зарегистрироваться  на одном из маршрутов можно, пройдя по ссылке.

 

Вам будет интересно
Началась регистрация на главный бизнес форум Ленобласти «Энергия возможностей»
Форум в этом году пройдет в онлайн-формате, однако не станет от этого менее масштабным и значимым. Организаторы обещают массу новых...
17.08.2020 199

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.