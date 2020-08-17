Началась регистрация на главный бизнес форум Ленобласти «Энергия возможностей»

Форум в этом году пройдет в онлайн-формате, однако не станет от этого менее масштабным и значимым. Организаторы обещают массу новых знаний, впечатлений, знакомств и даже забег по экотропам.

Планируется, что модератором пленарного заседания «Энергия возможностей» выступит известная российская журналистка, телеведущая Софико Шеварднадзе, а хедлайнерами станут такие российские звезды, как Ирина Хакамада с лекцией «RE.START, Перезагрузка», Ляйсан Утяшева выступит с темой «Мотивация. Бизнес, спорт, здоровье», а президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров будет руководить панельной дискуссией о ресторанном бизнесе.

Также на площадке VI форума соберутся предприниматели и представители региональных и федеральных властей, готовые поделиться успешными кейсами и внести новые предложения для дальнейшего развития бизнес-сферы.

Чтобы стать участником «Энергии возможностей» 3 сентября 2020 года достаточно зарегистрироваться по ссылке. Также 2 сентября в 10:00 для зарегистрировавшихся на форум предпринимателей и всех желающих состоится забег по 3 экотропам Ленобласти: Колтушские и Токсовские высоты и гряда Вярямянселькя. Зарегистрироваться на одном из маршрутов модно, пройдя по ссылке.

Организаторами форума, который проводится в регионе с 2015 года и будет одинаково полезен как начинающим, так и матерым предпринимателям, являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также Фонд поддержки предпринимательства 47 региона.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.