В Ленобласти 28 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 19 августа

В Ленобласти на утро 19 августа зафиксировали 28 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 4 828 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 1 230 случаев (25,5%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 937 321 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 117 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 15 989 человек. При этом за сутки выздоровели 6 795 человек, общее число выписанных — 749 423.