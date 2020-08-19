До конца года в Гатчине мы закроем проблему обманутых дольщиков, — Александр Дрозденко

Инвестор в Гатчине завершил дом на участке, который получил за достройку проблемного объекта. Результат посмотрел Александр Дрозденко

В ходе рабочей поездки в Гатчинский район гоава Ленобласти осмотрел ЖК «Высший пилотаж», который строил ООО «СЗ «Лидер» в микрорайоне «Аэродром». Дом построен на участке, который компания получила за достройку ЖСК «Виктория», дома, брошенного компанией ЗАО «УМ-276».

ЖСК «Виктория» — первый объект в 47 регионе, который достроили с помощью нового компенсационного механизма, закрепленного региональным законом №107. Всего в Ленинградской области заключено 14 соглашений с инвесторами на достройку проблемных домов за компенсационные земельные участки.