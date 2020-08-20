Обломки советского истребителя нашли в болотах Ломоносовского района

В болотах Ломоносовского района поисковики обнаружили воронку от падения самолета, который, по предположениям, является моделью истребителя МиГ-15.

Как сообщают в группе “Авиапоиск Двфо” во “ВКонтакте”, обломки самолета находятся глубоко в болоте, начиная с 2-3 метров. При прощупывании глины на поверхность воды начинает выдавливаться керосин, который дает характерные радужные разводы и резкий запах.

Изучив местность, поисковики пришли к выводы, что ранее истребитель не был обнаружен — нет следов ранних раскопок и разбросанных фрагментов — и пролежал там с момента падения. Достать советский истребитель из трясины планируется не раньше зимы.