В Ленобласти на семи федеральных трассах вводится ограничение движения

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

подъезд к г. Выборг № 1 км 0-3 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00;