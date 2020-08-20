В Ленобласти на семи федеральных трассах вводится ограничение движения

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- подъезд к г. Выборг № 1 км 0-3 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00;
- км 142-143 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 00:00 до 24:00.
А-181 «Магистральная»:
- км 71-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 24-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 135 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 633 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 67-97, ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 125-130, ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00.