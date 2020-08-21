На праздновании Дня Выборга можно бесплатно отправить открытку с Лосилием

Точка посткроссинга будет работать на Рыночной площади Выборга 22 августа

Чтобы отправить веселую почтовую карточку с изображением любимого символа жителей Ленобласти, а заодно и поучаствовать в конкурсе, нужно сфотографироваться с Лосилием, заполнить форму для отправки и опустить открытку в почтовый ящик.

Для участия в конкурсе нужно сделать оригинальный пост в Инстаграм и поставить хэштеги #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет. Авторы самых оригинальных постов получат подарки от Лосилия.

Напомним, что открытки с символом Ленобласти были выпущены Почтой России к празднованию 93-летия региона при поддержке правительства Ленобласти. Также до конца августа открытку можно отправить из дома — на официальном сайте.

Итак напомним, что за зверь лось Лосилий? Неожиданно из простого парнокопытного представитель самого крупного вида семейства оленевых превратился в туристический бренд региона. Решение об этом состоялось на встрече губернатора Дрозденко с организаторами проекта «Открывая Ленобласть».