С 4 сентября откроются кабинеты в Большом Гатчинском дворце, где работал император Николай I. Реставрация длилась десять лет.

Восстановительные работы прошли в парадном большом военном кабинете, приемной, камердинерской, рабочем угловом кабинете. Их полностью уничтожил пожар в 1944 году. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника во «ВКонтакте».

Музейные ценности успели эвакуировать, теперь они снова находятся на положенных местах. Тем не менее, копией является походная постель императора, сделанная по старинным акварелям и фотоснимкам.