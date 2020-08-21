Губернаторские трудовые отряды завершают свою работу

15 молодежных трудовых отрядов работали в августе в восьми районах Ленинградской области

Сегодня завершили работу подростки в Волхове и Тихвине, остальные ребята продолжат работать до конца августа. Всего на работах по благоустройству и озеленению региона, а также на организации различных мероприятий в августе трудились 429 подростков.

Подростки получили свою первую заработную плату — 12 тыс. рублей, а также материальную поддержку от службы занятости.

Отмечается, что ребята соблюдали и продолжают соблюдают все необходимые противоэпидемические меры, чтобы не допустить распространение COVID-19.