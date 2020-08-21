Житель Петербурга нашел ящик с патронами в строительном мусоре

Житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга 20 августа передал росгвардейцам жестяной ящик с патронами. Тару он нашел на работе, разбирая строительный мусор в цехе.

В ящике лежал 271 патрон. Все боеприпасы пригодны для стрельбы. Петербуржец отказался от денежного вознаграждения за предоставление опасной находки. Боеприпасы переданы в УМВД по Фрунзенскому району для уничтожения.

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