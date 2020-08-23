Названа победительница конкурса «Миссис Россия — 2020»

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2020», сообщил организатор фестиваля — фонд «Планета женщин».

Ивановой 37 лет. У нее трое детей.

«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — написала победительница в своем Instagram.

Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

👑МИССИС РОССИЯ 2020 — ДАРЬЯ ИВАНОВА (31 Г, 3 ДЕТЕЙ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) @ivanova007 Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe⁣ #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020

Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2020® (@missismoscowmissisrussia)

 