Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2020», сообщил организатор фестиваля — фонд «Планета женщин».
Ивановой 37 лет. У нее трое детей.
«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — написала победительница в своем Instagram.
Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.
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👑МИССИС РОССИЯ 2020 — ДАРЬЯ ИВАНОВА (31 Г, 3 ДЕТЕЙ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) @ivanova007 Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020