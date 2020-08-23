Жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2020», сообщил организатор фестиваля — фонд «Планета женщин».

Ивановой 37 лет. У нее трое детей.

«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — написала победительница в своем Instagram.

Как сообщается на сайте фонда, проект существует уже 20 лет. В крупных городах России проводятся региональные финалы и шоу-программы.