Предпринимателей Ленобласти приглашают помериться силами на Гонке победителей

Первые в истории Ленобласти командные соревнования предпринимателей пройдут в Выборгском районе уже 4 сентября. Определить сильнейших спортсменов поможет непростая полоса препятствий, а поздравит победителей Татьяна Буланова

Спортивной форум пройдет на полигоне Каменка (Выборгский район) 4 сентября с 10.00 до 17.00. Старт команд, в каждой из которых будет не более 5 человек, состоится сразу после торжественного открытия. Определить сильнейших спортсменов поможет непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости. Регистрация уже доступна по ссылке. Ознакомиться с программой можно тут.

«Мы впервые проводим такое мероприятие, как спортивный предпринимательский форум «Гонка победителей». Кроме испытаний на полосе нелегких препятствий мы запланировали интерактивную часть с зарядкой, викторинами, мастер-классом, лекцией о здоровом питании. Участники и гости смогут пройти экспресс-тесты и проверить состояние организма. Главное, что служит отличным поводом встретиться 4 сентября ¬ это возможность сплотиться и продемонстрировать сильный командный дух, показать пример молодому поколению, как можно активно отдыхать на свежем воздухе», — отметил Валерий Береснев, директор Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти.

Спортивный форум для предпринимателей впервые в этом году проведет Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Главная цель форума — сплотить и объединить сообщества МСП региона. Планируется, что в мероприятии примут участие около 200 предпринимателей.

Напомним, что это не единственное мероприятие, которое пройдет для предпринимателей Ленобласти в сентябре. Оно является частью большой трехдневной серии для предпринимателей 47 региона.

2 сентября жителей Ленобласти приглашают принять участие в трейл забегах по экотропам. Забег по трем маршрутам стартует в 10.00 и в 12.00: Гряда Вярямянселькя — 4.82 км в 10:00, Колтушские высоты — 6.94 км в 12:00, Токсовские высоты — 4,9 км в 12:00. Можно выбрать для себя наиболее интересный маршрут и пройти регистрацию для участия по ссылке.

Сразу после забега по экотропам, 3 сентября 2020 года, на площадке главного бизнес мероприятия этого сентября — «Энергия возможности» соберутся действующие предприниматели, готовые поделиться успешными кейсами и внести новые предложения. Чтобы стать участником форума, модератором которого выступит известная российская журналистка, телеведущая Софико Шеварднадзе, достаточно зарегистрироваться по ссылке.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.