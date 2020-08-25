Медработники из Санкт-Петербурга получат 100 турпутевок в Великий Новгород

Петербургский туроператор «Карелиягид» и новгородский Центр развития туризма «Красная Изба» решили подарить врачам и медсёстрам Санкт-Петербурга 100 однодневных турпутёвок в Великий Новгород, сообщили в пресс-службе «Красной избы».

«В благодарность за самоотверженную борьбу с коронавирусом они решили подарить врачам и медсёстрам Санкт-Петербурга 100 однодневных турпутёвок в Великий Новгород. Медиков ждёт специально разработанная по этому случаю увлекательная программа», — рассказали в центре туризма.

Инициативу поддержали администрация Великого Новгорода, Новгородский объединённый музей-заповедник, проект «Ремесленная слобода», Киномузей Валерия Рубцова, Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина, компании «Деловой партнёр» и «Русь Новгородская».

«Уверены, что медики смогут прекрасно отдохнуть на родине русской государственности и даже, возможно, захотят переехать в наш великий древний город», – сказала директор центра Марина Лебедева.

Директор по развитию компании «Карелиягид» Андрей Овчинников пояснил, что после общения с фондом «ДаДобро», а потом и с «Красной избой» у туроператора возникла идея создания специальной совместной программы по приёму медицинских работников в Новгороде.

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Он пояснил, что все услуги для врачей будут бесплатными, а для членов их семей или сопровождающих лиц – со скидкой 50%.