Медработники из Санкт-Петербурга получат 100 турпутевок в Великий Новгород

Петербургский туроператор «Карелиягид» и новгородский Центр развития туризма «Красная Изба» решили подарить врачам и медсёстрам Санкт-Петербурга 100 однодневных турпутёвок в Великий Новгород, сообщили в пресс-службе «Красной избы».
Инициативу поддержали администрация Великого Новгорода, Новгородский объединённый музей-заповедник, проект «Ремесленная слобода», Киномузей Валерия Рубцова, Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина, компании «Деловой партнёр» и «Русь Новгородская».
Директор по развитию компании «Карелиягид» Андрей Овчинников пояснил, что после общения с фондом «ДаДобро», а потом и с «Красной избой» у туроператора возникла идея создания специальной совместной программы по приёму медицинских работников в Новгороде.
Он пояснил, что все услуги для врачей будут бесплатными, а для членов их семей или сопровождающих лиц – со скидкой 50%.