Храм Николая Чудотворца восстанавливают в Кингисеппском районе

После реставрации храм решили передать Русской православной церкви.
По информации Лен ТВ24, в Кингисеппском районе восстанавливают храм Николая Чудотворца. В храме проходят первичные противоаварийные консервационные работы, которые будут закончены к зиме этого года.
Также на территории храмового комплекса будет построена небольшая этнографическая деревня, о создании которой договариваются с правительством Ленобласти. В поселении будет бережно сохранено все культурное наследие этого места.
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08.08.2020 336