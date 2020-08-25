Храм Николая Чудотворца восстанавливают в Кингисеппском районе

После реставрации храм решили передать Русской православной церкви.

По информации Лен ТВ24, в Кингисеппском районе восстанавливают храм Николая Чудотворца. В храме проходят первичные противоаварийные консервационные работы, которые будут закончены к зиме этого года.

Также на территории храмового комплекса будет построена небольшая этнографическая деревня, о создании которой договариваются с правительством Ленобласти. В поселении будет бережно сохранено все культурное наследие этого места.