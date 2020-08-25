В Петербурге и Ленобласти за выходные поймали 38 пьяных водителей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на прошедших выходных, 23 и 22 августа, произошел рейд «Нетрезвый водитель». Удалось установить опьянение 38-ми водителей, трое из которых были в наркотическом.

Нарушителям грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей, передает «Дорожный инспектор».

Также 22 водителя отказались от медосвидетельстования. Еще шестерых поймали за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлено 526 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.