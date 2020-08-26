Глава Ленобласти принял участие в открытии «сладкой» фабрики в Пикалево

Кондитерская фабрика «Ф.Скрупской» разместилась в трех корпусах в индустриальном парке «Пикалево». Стоимость проекта составила 115 миллионов рублей

«Пикалево становится площадкой для пищевых производств — здесь уже работает большой тепличный комплекс, сегодня мы открыли новое кондитерское производство, и есть еще участки для размещения инвестпроектов. При этом здесь действует режим ТОСЭР, что дает бизнесу ощутимые льготы по налогам и сборам», — отметил Александр Дрозденко.

Планируемая мощность производства на фабрике «Ф.Скрупской» — 900 тонн готовой продукции в год — это сладкие снеки — кукурузное драже в шоколаде.

Еще до фактического запуска производства компанией было создано 27 рабочих мест, при этом средняя заработная плата сотрудников составляет 53,5 тысячи рублей.

Индустриальный парк «Пикалево» — новая современная промышленная площадка площадью 9.4 га, созданная по инициативе Правительства Ленобласти в рамках Комплексного инвестплана модернизации моногорода Пикалево. Предполагается, что на территории парка разместятся предприятия, что позволит диверсифицировать экономику города и создать новые рабочие места. Первым резидентом инвестиционного проекта по производству термообработанной и пропитанной древесины по новой российской технологии в Пикалево стала компания ООО «ПИТЭК», следом к ней присоединились “РемАвтоПик” (создание станции технического обслуживания грузового автотранспорта), “Питомник «Принцип Ново»”.

Ранее ivbg.ru писал, что Минпромторг внес индустриальный парк «Пикалево» в реестр промышленных площадок России. Одно из самых главных преимуществ — это возможность площадки воспользоваться мерами государственной поддержки в соответствии с региональным законодательством. В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части — уменьшен до 5%, следующие пять лет — 10%. На период 10 лет отменен земельный налог и снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.