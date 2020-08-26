Роман Агаты Кристи “Десять негритят” переименовали из-за расизма

Детективный роман Агаты Кристи “Десять негритят” во Франции выпустят с новым названием. Об этом сообщает Le Point.

Теперь книга будет называться “Их было десять”. Также из текста исключат слово “негр”, а Негритянский остров, на котором разворачиваются события романа, переименуют в Солдатский. Отмечается, что правки были обязательными, в соответствии с пожеланиями Джеймса Причарда, потомка автора.

К слову, название книги на языке оригинала изменили еще в прошлом веке. В США в 1940-х книгу публиковали под названием «И никого не стало», а также «Десять маленьких индейцев».